وأضاف هلال، في تصريح نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن المغرب نبه أعضاء مجلس الأمن لخطورة انتشار عناصر مسلحة من البوليساريو بالكركارات، صباح الجمعة.

ودعت المملكة الدول المعنية بالقضية لتحمل مسؤولياتها فورا وبشكل حازم ومطالبة "البوليساريو" بمغادرة منطقة الكركارات بشكل فوري ودون قيد أو شرط.

وأوضح هلال أن المغرب يدين بشدة هذه الأعمال "الاستفزازية" التي تقوم بها البوليساريو، والتي تنتهك الاتفاقات العسكرية، وتهدد وقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991 وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب نفس المصدر.