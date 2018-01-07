وهذا أكبر عدد من النقاط يسجله كوري في مباراة واحدة خلال الموسم الجاري، ليعزز وريورز سجله هذا الموسم، ويفوز للمرة 32 مقابل 8 هزائم، بينما حقق انتصاره السادس في 7 مباريات.

كما استحوذ كوري على 6 كرات مرتدة وخطف الكرة ثلاث مرات في 30 دقيقة فقط.

وأضاف كلاي طومسون وديفيد وست 10 نقاط لكل منهما لوريورز، كما كان درايموند غرين قريبا من تحقيق 3 أرقام مزدوجة عندما سجل 9 نقاط واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة.

وشارك لو وليامز كبديل مع كليبرز، وأحرز 23 نقطة، كما أضاف زميله دي أندري جوردان 15 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، لكن ذلك لم يكن كافيا للانتصار.

وخسر كليبرز 21 مرة مقابل فوزه في 17 مباراة.

وشارك بليك جريفين لاعب كليبرز لمدة عشر دقائق قبل أن يغادر الملعب بسبب معاناته من ارتجاج في المخ.