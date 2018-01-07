فوفق ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني، فإن ليفربول توصل إلى اتفاق شبه رسمي مع مسؤولي ليستر سيتي للاستفادة من خدمات محرز.

وأشار المصدر ذاته إلى أن محرز سينضم إلى ليفربول لمدة 4 سنوات ونصف مقابل 55 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الجزائري للكشف الطبي قبل التعاقد بصفة رسمية مع الفريق ليصبح رفيقا للنجم المصري محمد صلاح.

لكن وبالمقابل، كشفت مصادر لسكاي نيوز أن ليفربول لا يسعى لضم رياض محرز من ليستر سيتي.



وأوضحت تلك المصادر أنه لم يحدث أي تواصل بشأن محرز بالرغم من سعي يورغن كلوب في الوقت الحالى لإيجاد بديل لكوتينيو بعد رحيله إلى برشلونة.

وسجل محرز 8 أهداف خلال 26 مبارة هذا الموسم. كما قاد فريقه في الموسم قبل الماضي إلى التتويج بالدوري الإنجليزي.