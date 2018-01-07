وقال متحدث باسم الجيش إنه لم تُعرف الجهة المسؤولة أو دوافع الهجوم على مجموعة من المدنيين الذين كانوا يبحثون عن حطب قرب بلدة بوروفاي وعلى بعد نحو عشرة كيلومترات من حدود غينيا بيساو.

وهذه المنطقة معقل لمتمردين انفصاليين شكلوا عام 1982 "حركة القوى الديمقراطية لكازامانس" في إطار سعيهم للاستقلال عن شمال السنغال.

وتنشط هذه الحركة في منطقة جنوب السنغال التي تفصلها جامبيا عن شمال السنغال الأكثر ثراء.