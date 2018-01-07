وقال الأمين العام للجائزة مجذوب عيدروس في مؤتمر صحفي إنهم أكملوا الترتيبات الختامية لإعلان الفائزين في 15 فبراير المقبل مشيرا إلى أن عدد الأعمال المتنافسة في هذه الدورة ارتفع لنحو 630 عملا أدبيا من 28 دولة من مختلف دول العالم.

وأكد أن الفعاليات الختامية والتي ستقام يومي 14 و 15 فبراير المقبل بالخرطوم ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية فيما سيدور محور الندوة العلمية حول سرديات أدب الرحلة يشارك فيها أدباء كبار من الوطن العربي والعالم.

وأطلقت شركة (زين - السودان) جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الروائي في فبراير 2010 متزامنة مع الذكرى الأولى لرحيل الأديب السوداني الطيب صالح.

وترتكز المنافسة على محورين ثابتين هما الرواية والقصة القصيرة، أما الثالث متحرك يتغير كل عام بين الدراسات النقدية والترجمة والنص المسرحي والشعر وقصص الأطفال وترصد جوائز للمسابقة تصل لنحو 100 ألف دولار.