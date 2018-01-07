وكشف عضو لجنة التعليم والبحث في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، أن مصير عشرة طلاب من بين الموقوفين ما زال غامضا. وأشار إلى أن التحقيقات حول مصيرهم ما زالت مستمرة، وأن الجهة التي أوقفتهم ما زالت مجهولة.

ولفت صادقي أن المعلومات التي حصلوا عليها من وزارة التعليم العالي، تفيد بأن العديد من الطلاب الذين تم توقيفهم لا علاقة لهم بالتظاهرات.

من جهة أخرى، تستمر التظاهرات المناهضة للنظام الايراني في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية رغم الاجراءات التعسفية والقمعية، التي تمارسها قوات الأمن المدعومة بالحرس الثوري ضد المحتجين.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف الذي تستخدمه السلطات لقمع الاحتجاجات وتدعو إلى إسقاط النظام. يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي الى استمرار الاحتجاجات.

وقد وجهت السلطات الإيرانية أصابع الاتهام لأطراف عدة بالمسؤولية عن الاحتجاجات المتواصلة في البلاد.

واتهم مسؤولون تنظيم داعش بالوقوف وراء هذه التحركات ودعم المتظاهرين، فيما تحدث آخرون عن احتضان إربيل في إقليم كردستان العراق لمخطط هدفه اشعال التظاهرات في شتى المحافظات الإيرانية.