ويمثل النيجيريون العدد الأكبر من المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى ليبيا ويحاولون السفر منها إلى إيطاليا عبر البحر.

وعلى مدى الشهور الماضية عززت المنظمة الدولية للهجرة جهودها في إطار برنامجها للعودة الطوعية لإعادة المهاجرين من عدد من البلدان إلى أوطانهم. وتتعاون نيجيريا حاليا مع النيجر في تنسيق عودة مواطني البلدين.

وقال أونياما للصحفيين خلال زيارته إلى طرابلس "الهدف الرئيسي، ونحن نركز تماما على هذا الهدف، هو إعادة المواطنين النيجيريين إلى بلدهم بأسرع وقت ممكن".

وأشار الوزير إلى أن نيجيريا تتوقع إعادة نحو 5500 نيجيري جوا لكن الوضع على الأرض يجعل تحديد عددهم صعبا.

وأكد أن بعض المجرمين المتورطين في أعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين "لديهم أيضا مصلحة في عدم عودة بعضهم إلى وطنهم إذ يمثلون بالنسبة لهم أصولا اقتصادية".