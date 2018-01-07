فيما يأتي أغلى عشر صفقات في تاريخ اللعبة:

1- البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

2- الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة عام في 2017 مع خيار التعاقد معه نهائيا مقابل 180 مليون يورو.

3- البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو (+40 مليونا كحد أقصى كمكافآت)، كانون الثاني/يناير 2018

4- الفرنسي عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو (+42 مليونا كحد أقصى كمكافآت) عام 2017.

5- الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو (+5 ملايين كمكافآت) عام 2016.

6- الويلزي غاريث بايل من توتنهام هوتسبر إلى ريال مدريد مقابل 101 مليون يورو عام 2013.

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو عام 2009.

8- الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 90 مليون يورو عام 2016.

9- البرازيلي نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني مقابل 88,5 مليون يورو عام 2013.

10- الهولندي فيرجيل فان دييك إلى ساوثمبتون مقابل 84 مليون يورو عام 2017.

- البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 84 مليون يورو عام 2017.