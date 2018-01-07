وأضاف أنه تعين نقل اثنين من الجرحى إلى المستشفى.
وكان زلزال بلغت قوته 7.2 ضرب محافظة كرمنشاه الإيرانية المتاخمة للعراق في 12 نوفمبر، ما أسفر عن سقوط 600 قتيلا فضلا عن تدمير 30 ألف منزل.
قبل 1 ساعة
وأضاف أنه تعين نقل اثنين من الجرحى إلى المستشفى.
وكان زلزال بلغت قوته 7.2 ضرب محافظة كرمنشاه الإيرانية المتاخمة للعراق في 12 نوفمبر، ما أسفر عن سقوط 600 قتيلا فضلا عن تدمير 30 ألف منزل.
قبل 3 ساعات
وأضافت رجوي، أنها تدعو جميع أبناء بلدها إلى أن يرسلوا أسماء وصور من وصفتهم بـ "شهداء الانتفاضة إلى المقاومة الإيرانية.
وأكدت وجوب مقاضاة المسؤولين عن دماء القتلى، وأوردت في تدوينة على المنصات الاجتماعية "لقد أعطت دماء شهداء الانتفاضة وصمود الشعب الايراني ثمارها وأثير موضوع القمع في إيران في مجلس الأمن الدولي..إنه إنجاز كبير لانتفاضة الشعب".
وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل 22 شخصا، فضلا عن اعتقال أكثر من ألف شخص، وفقا لما ذكره مسؤولون إيرانيون.
وتفجرت التظاهرات المناوئة للحكومة يوم 28 ديسمبر في مدينة مشهد، بعد إعلان الحكومة خططا لرفع أسعار الوقود، وخفض أموال تقدم شهريا لمحدودي الدخل.
وامتدت القلاقل إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف، وشارك فيها آلاف من الشبان والطبقة العاملة الغاضبين من فساد المسؤولين والبطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الفقراء والأغنياء.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي قوله إن نحو 42 ألفا هم من شاركوا في الاضطرابات في أنحاء البلاد.
وعلقت الحكومة خططها لخفض الدعم الذي تقدمه لمحدودي الدخل، ولرفع أسعار الوقود بهدف تهدئة التوتر.
قبل 4 ساعات
وصرح ترامب في مؤتمر صحفي عقده في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ميريلاند أنه "يؤمن دوما بالحديث"، مضيفا "إذا خرج شيء من هذه المحادثات سيكون ذلك شيئا طيبا للبشرية كلها وستكون بداية كبيرة". وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف ترامب أن كيم "يعرف أنني لا ألهو (...)، ولا واحد بالمئة حتى. هو يعي ذلك".
وتبادل كيم وترامب الأسبوع الماضي التهديد بـ"الزر النووي" الموجود في مكتبهما، وخلال العام الماضي حدث تراشق كلامي وتبادل شتائم شخصية بين الرئيسين.
لكن ثمة تطورات حدثت الأسبوع الماضي ربما دفعت إلى تبني لغة أكثر دبلوماسية في ملف شبه الجزيرة الكورية، إذ اتفقت الكوريتان على مناقشة التعاون في دورة الأولمبياد المقررة في كوريا الجنوبية خلال فبرير المقبل.
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الثلاثاء المقبل، وهذا أول حوار رسمي بين الكوريتين منذ أكثر من عامين، وقال كيم إن بيونغ يانغ يمكن أن ترسل فريقا للمشاركة في الأولمبياد. وأعرب عن أمله في نجاح الدورة الأولمبية.
وردت كوريا الجنوبية بإعادة العمل بالخط الساخن بين الكوريتين بعد تعليقه عام 2016.
وكان عام 2017 قد شهد توترا كبيرا في شبه الجزيرة الكورية، وكاد يصل إلى الحرب بسبب التجارب الصاروخية الكورية الشمالية التي توجت بتفجير قنبلة هيدروجينية تحت الأرض، وسارع مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على الدولة الشيوعية المنعزلة.
آخر تحديث قبل 4 ساعات
فقد شل إعصار بارد الولايات المتحدة مؤخرا وتسبب بموجة صقيع، وصلت حتى فلوريدا، التي نادرا ما تشهد تساقط الثلوج.
وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن ما تشهده الولايات المتحدة من حالة مناخية نادرة عبارة عن "قنبلة طقس" أو "الإعصار القنبلة" (Bomb Cyclone) أو (Bombogenesis)، وهو مصطلح يعود تحديدا إلى عام 1980.
وسبب التسمية يعود إلى أن حالة الطقس تمر بتغير مفاجئ وسريع عندما ينخفض الضغط الجوي ويتكثف بسرعة كبيرة، وينشأ عنها "عاصفة ثلجية" تصاحبها موجة رياح عاتية.
وموجة الهواء البارد عبارة عن تدفق الرياح القطبية من القطب الشمالي إلى المناطق الأكثر دفئا، وهو الأمر الذي حدث في السواحل الشرقية للولايات المتحدة، حيث تشكل منخفض جوي قرب فلوريدا، فتدفق الهواء البارد جدا من القطب الشمالي من جراء الانخفاض الحاد في الضغط الجوي، فتساقطت الثلوج على مناطق على الساحل الشرقي، وامتدت العاصفة القنبلة لتصل إلى كندا.
ولا تحدث قنبلة الطقس إلا عندما ينخفض الضغط الجوي بسرعة كبيرة وينخفض إلى أكثر من 24 ملليبار في غضون 24 ساعة، أي ملليبار واحد كل ساعة.
فهذه الحالة الجوية الهوجاء قد تحدث في أي وقت في السنة، لكنها ترتبط أكثر بالشتاء ولذلك توصف أحيانا بأنها عاصفة شتوية هوجاء، لكنها ليست عاصفة إستوائية أو مدارية.