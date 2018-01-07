وقال السيسي مخاطبا الاقباط "أنتم أهلنا. أنتم مننا. نحنا واحد (...) لن يقدر أحد أبدا على تقسيمنا".

وأقامت الشرطة حواجز أمنية خارج الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها مصر في شرق القاهرة.

وقال السيسي إن افتتاح الكاتدرائية "رسالة كبيرة جدا من مصر للعالم كله. رسالة سلام ورسالة محبة".

وتابع "نحن نقدم نموذج للمحبة والسلام بيننا وبين بعض" في إشارة للمسلمين والاقباط.

وتجري احتفالات عيد الميلاد في ظل إجراءات أمنية حول الكنائس الرئيسية في أرجاء البلاد وفي القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت الاقباط بدءا من نهاية العام 2016.

ويشكل الاقباط قرابة 10% من عدد السكان في مصر ويقيمون في مختلف مناطق البلاد. لكن تمثيلهم ضعيف في الحكومة ويقولون إنهم يعانون من التهميش.