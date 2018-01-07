ويعد بحيج من أبرز القيادات الدينية الحوثية في اليمن.
من جهة أخرى، شنت ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا على مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية شرقي مدينة تعز اليمنية.
وفي إب، يخيم التوتر على مديرية النادرة وسط اليمن بسبب حصار الحوثيين منزل اللواء عبدالحافظ السقاف القائد السابق لقوات الأمن المركزي في عدن والتهديد بتفجير منزله بعد أن كانت وساطة قبلية تدخلت وأقنعت المتمردين بالانسحاب.
وقالت مصادر إن أبناء القبائل تداعت لمساندة السقاف الذي أرسل الحوثيون حملة عسكرية لاعتقاله بتهمة أنه موالي للرئيس السابق صالح.
وكان السقاف الذي قاتل مع المليشيات المتمردة في بداية الحرب في عدن وتم تعيينه وكيلا للداخلية في حكومة الانقلاب بصنعاء أعلن رفضه تواجد الميليشيات في المديرية وقام بتعزيز منزله ومنطقته بعشرات المسلحين.
وكان السقاف دخل في خلافات مع القيادات الحوثية في إب.