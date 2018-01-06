وقال الموقع الرسمي لبرشلونة إن عقد كوتينيو (25 عاما)، يبقيه في "كامب نو" لمدة 5 مواسم ونصف، مع شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

وأضاف النادي أنه سيعلن خلال الساعات المقبلة تفاصيل انتقال لاعب منتخب "راقصي السامبا" إلى برشلونة، وموعد تقديمه الرسمي.

ولم يذكر برشلونة قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية بريطانية وإسبانية أشارت أنها كلفت متصدر الدوري الإسباني 160 مليون يورو، مما يجعل كوتينيو ثاني أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد مواطنه نيمار.

وسعى برشلونة كثيرا لضم كوتينيو في الصيف الماضي بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، إلا أن مساعيه لم تنجح وقتها.

لكن لا يبدو أن باب المفاوضات أغلق بين برشلونة وليفربول بشأن لاعب إنتر ميلان السابق طوال الأشهر الماضية، حتى انتهى به المطاف في "كامب نو".

ولن يتمكن كوتينيو من اللعب مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إذ أنه شارك بالفعل مع "الحُمر" في المسابقة ذاتها هذا الموسم.