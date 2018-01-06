ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي أن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة على مقياس ريختر.

ولم يذكر التلفزيون أي أنباء فورية عن حدوث أضرار أو خسائر في الأرواح.

وكان زلزال بلغت قوته 7.2 ضرب محافظة كرمنشاه الإيرانية المتاخمة للعراق في 12 نوفمبر، ما أسفر عن سقوط 600 قتيلا فضلا عن تدمير 30 ألف منزل.

وتعرضت إيران بعد الزلزال المدمر إلى هزات أرضية في نوفمبر وديسمبر، وكلها وقعت في المنطقة الغربية.

وإيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، حيث تتقاطع بها عدة خطوط صدع جيولوجية كبيرة.