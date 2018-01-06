واعتبر هاينكس أن التقارير الصحفية بشأن انتقال فيدال هي "مجرد تكهنات"، مضيفا: "بالتأكيد لم يحصل أي تواصل بين الناديين".

وأضاف: "أرتورو فيدال متحمس جدا، هو لاعب من المستوى الأول ونحتاج إلى أن يكون على أفضل مستوى إذا أراد بايرن اللعب جيدا"، مؤكدا: "لن نبيع أي لاعبين" خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تمتد حتى نهاية يناير.

وكانت تقارير صحافية قد رجحت انتقال فيدال (30 عاما) إلى تشلسي، خلال الفترة الحالية، ليعاود اللعب تحت إشراف المدرب الايطالي أنتونيو كونتي الذي سبق له الإشراف عليه في يوفنتوس الايطالي.

ويتصدر بايرن، حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، ترتيب الدوري الالماني بفارق 11 نقطة عن شالكه بعد 17 مرحلة. ومن المقرر أن يخوض مباراته الأولى بعد الاستراحة الشتوية، في 12 يناير ضد باير ليفركوزن الرابع.