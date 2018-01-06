وأوضح بيان الاتحاد الفرنسي للتأمين، أن "هذه الأرقام يمكن أن تتطور بالنظر إلى مخاطر الفيضانات التي ما زالت مستمرة".

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي للتأمين برنار سبيتز فيبيان أن شركات التأمين "تعمل بشكل تام" مع الأفراد والمؤسسات "لدفع التعويضات في أقرب وقت ممكن".

وقد عاد الهدوء، بعد مرور العاصفة اليونور الذي أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأراضي الفرنسية، لكن الفيضانات التي تلت الأمطار الغزيرة ما زالت تتطلب تأهبا خاصا.

وقد أعقبت اليونور، العاصفة الرابعة هذا الشتاء، العاصفة كارمن التي اجتاحت قبل أيام منطقة بريتانيا وساحل جنوب غرب فرنسا، وجزيرة كورسيكا في البحر المتوسط مع رياح تفوق سرعتها 130 كلم في الساعة.

وفضلا عن فرنسا، بلغت الرياح العنيفة وأمطار العاصفة اليونور، بريطانيا وايرلندا وسويسرا والمانيا وبلجيكا وهولندا واسبانيا، وتسببت باصابة عشرات الاشخاص، وأخلت بانتظام حركة النقل الجوي وحرمت آلاف المنازل من التيار الكهربائي.