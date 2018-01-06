وحصل كوستا على إنذار في الدقيقة 62، قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه ويضمن الانتصار في الدقيقة 68، ويحتفل بالصعود لجماهير الفريق في المدرجات، مما استدعى حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء الثانية، وطرد اللاعب من المباراة.

واعتبرت وسائل الإعلام عودة كوستا بالـ"متكاملة"، لما حملته من إثارة درامية طالما ارتبطت بكوستا في السابق.

وتعد هذه مباراة كوستا الأولى مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، وعلى الرغم من تدربه منفردا في النصف الأول من الموسم، إلا أن المهاجم الإسباني ذو الأصول البرازيلية يبدو بحالة بدنية جيدة.

ولعب كوستا مع أتليتكو مدريد في السابق بين أعوام 2010 و2014، قبل أن ينتقل لتشلسي ويحرز معهم لقب الدوري، ثم يقرر العودة لناديه السابق بعد خلافات مع مدرب تشلسي أنتونيو كونتي.