وأضاف الجبير، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بمتابعة القرار الأميركي، أن اجتماع عمان خرج بنتائج مهمة للتصدي لقرار ترامب بشأن القدس.

وتضم اللجنة الوزارية العربية وزراء خارجية كل من: فلسطين والأردن ومصر والإمارات والسعودية والمغرب.

وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية إليها، ما فجر غضب عربيا وإسلاميا وأثار حتى حفيظة حلفاء واشنطن الغربيين.

وقدم العرب مشروع قرار يدين خطوة ترامب في مجلس الأمن، لكن الأمر قوبل بحق النقض الأميركي "الفيتو"، وفي وقت لاحق من ديسمبر صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يرفض القرار الأميركي بأغلبية ساحقة.