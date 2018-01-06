ويستهل جلال، لاعب الإسماعيلي السابق والمدير الفني السابق لمصر المقاصة، مسيرته مع الفريق بأصعب مهمة ممكنة، حيث يلتقي الأهلي الاثنين في لقاء قمة الكرة المصرية.

وينص العقد على شرط جزائي بقيمة 3 شهور من الراتب، يدفع أي طرف في حال أراد فسخ التعاقد دون موافقة الآخر.

ويضم الجهاز المعاون لجلال كلا من حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربا لحراس مرمى.

ويعلن الزمالك عن تولي جلال المهمة في مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك فسخ العقد بالتراضي مع نيبوشا بسبب سوء نتائج الفريق، التي أبعدت الزمالك نسبيا عن دائرة المنافسة على لقب الدوري.