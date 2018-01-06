وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن،"أن الطائرات الحربية السورية والروسية واصلت السبت قصفها العنيف للغوطة الشرقية، مستهدفة المزيد من المناطق السكنية".

وأكد "مقتل 12 مدنياً بينهم طفلين في مدينة حمورية، ومدنيين اثنين في مدينة مديرا وثلاثة آخرين في عربين". كما أصيب نحو 35 شخصاً بجروح.، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي أيضاً عن اصابة 25 مدنياً بجروح في مدينة حرستا وبلدة مسرابا، بحسب المرصد.