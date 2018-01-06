جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصفدي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ في العاصمة الأردنية عمان، في ختام اجتماع اللجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بمتابعة القرار الأميركي.

وقال الصفدي :" أكدنا اليوم على الاستمرار في الانخراط مع المجتمع الدولي لتبيان القرار الأميركي وخطورته والتأكيد على عدم قانونيته، على أن يكون في هذا الانخراط مطالب محددة منها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس".

وتابع: "كان هناك قرار سياسي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، سنسعى الآن للحصول على قرار عالمي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وذلك إلى جانب مواصلة الإجراءات السياسية والقانونية للحد من القرار الأميركي والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأكد الصفدي أن المواقف العربية ثابتة ومنسجمة بشأن التحرك ضد القرار الأميركي المتعلق بالقدس.

وشدد على أنه "لا أمن واستقرار ولا أمان في المنطقة من دون حل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".

وتضم اللجنة الوزارية العربية وزراء خارجية كل من: فلسطين والأردن ومصر والإمارات والسعودية والمغرب.

وكان ترامب أعلن مطلع ديسمبر الماضي اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية إليها، ما فجر غضب عربيا وإسلاميا وأثار حتى حفيظة حلفاء واشنطن الغربيين.

وقدم العرب مشروع قرار يدين خطوة ترامب في مجلس الأمن، لكن الأمر قوبل بحق النقض الأميركي "الفيتو"، وفي وقت لاحق من ديسمبر صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يرفض القرار الأميركي بأغلبية ساحقة.