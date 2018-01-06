وأورد ترامب في تغريدة على تويتر، السبت: "في الواقع أكبر نعمتين في حياتي: رجاحة العقل وشدة الذكاء".

وكتب عن مسيرته "من رجل أعمال ناجح جدا أصبحت نجما تلفزيونيا لامعا (...) ثم رئيسا للولايات المتحدة (من محاولتي الأولى). أعتقد أن هذا يؤهل المرء لا أن يكون ذكيا بل وعبقريا راجح العقل جدا".

وسرعان ما تصدر كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" قائمة الكتب الأكثر مبيعا، الجمعة، وهاجم ترامب الكتاب قائلا إنه حافل بالأكاذيب.

ويصور الكتاب وضعا فوضويا في البيت الأبيض، ورئيسا لم يكن مستعدا كما ينبغي للفوز بالمنصب عام 2016 ومساعدين يسخرون من قدراته.