وحصلت "سكاي نيوز عربية" على قائمة بمدن ومواعيد تحركات الجاليات الإيرانية، تحت عنوان "تظاهرات عالمية لأنصار المقاومة الإيرانية - أبناء الجاليات الإيرانية - السبت 6 يناير 2018".

وشملت القائمة تجمعات ومسيرات وتظاهرات كبيرة، في كل من واشنطن ولندن وباريس وبرلين وفيينا وروما وميلانو وأوسلو وستوكهولم وبرن وتورنتو.

من جهة أخرى، دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي "جميع الإيرانيين أن يرسلوا أسماء وصور شهداء الانتفاضة إلى المقاومة الإيرانية"، مطالبة بـ"مقاضاة المسؤولين عن دماء شهداء الانتفاضة".

وكتبت رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تغريدات على "تويتر": "أطالب الهيئات الدولية بإدانة النظام الإيراني في الإخلال بالإنترنت في إيران، والتحرك لإيصال ارتباط الشعب الإيراني المكبّل".

وتابعت: "أعطت دماء شهداء الانتفاضة وصمود الشعب الإيراني ثمرها، وأثير موضوع القمع في إيران في مجلس الأمن الدولي. إنه إنجاز كبير لانتفاضة الشعب".

واندلعت قبل أيام الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، ضد تردي مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفساد، لكنها ووجهت بقمع سلطات الأمن.

وحسب تقديرات المعارضة، قتل العشرات من المتظاهرين منذ بدء المظاهرات، الخميس قبل الماضي، فيما اعتقل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص.