وينتهي العقد الحالي للدولي البلجيكي عام 2020، ويسعى تشلسي جاهدا لتأمين استمراره مع الفريق.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" أن العقد الجديد كان سيجعل هازارد اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي اللندني. وكان اللاعب قد رفض عرضا سابقا للتمديد الشهر الماضي، وسط تقارير عن رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

ويحتفل هازارد بعيد ميلاده الـ27 غدا الأحد، فيما يقضي البلجيكي موسمه السادس مع تشلسي، الذي اشتراه من نادي ليل الفرنسي في صيف 2012.

وحقق هازارد لقب الدوري الإنجليزي مرتين مع تشلسي، بالإضافة للقب كأس الرابطة الإنجليزية، مما قد يشجعه للرحيل إلى أحد عمالقة أوروبا مثل ريال مدريد، طمعا بالتتويج بلقب أكبر، مثل دوري أبطال أوروبا.