وقالت إنه "تقرر تعزيز عناصر القوات المسلحة والشرطة من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة، لتأمين تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد".

كما "كثفت الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية المشتركة من انتشارها بالشوارع والميادين الرئيسية، للتصدي لأى محاولات الخروج على القانون، وتوفير الأمن والأمان في نفوس المواطنين بجميع المحافظات".

وخلال الفترة الماضية، شهدت كنائس مصرية هجمات إرهابية قتل خلالها وأصيب العشرات.

وتواجه مصر تحديا أمنيا كبيرا ممثلا في تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لـ"داعش"، الذي ينشط خصيصا في شبه جزيرة سيناء لكنه يتبنى هجمات في مناطق أخرى في البلاد.