وأدى تدخل عنيف من هولغيت على فيرمينو إلى غضب الأخير، ودخل بعدها اللاعبان في نقاش حاد، قبل أن يتدخل حكم المباراة بوبي ميدلي.

وسرعان ما توجه هولغيت لميدلي وأخبره بأنه تعرض للفظ عنصري، مما دفع ميدلي للتوجه للحكم المساعد، واستشارته لبعض الدقائق، قبل أن يستكمل اللقاء.

وأكد نادي ليفربول أنه سيتعاون مع تقرير ميدلي بالكامل، وسينصاع بالكامل لقرارات تحقيق الاتحاد الإنجليزي في القضية.

وأعادت الحادثة للأذهان قضية الأوروغواياني لويس سواريز، الذي وصف الفرنسي باتريس إيفرا بالـ"أسود"، مما أثار حملة هجوم كبيرة على مهاجم ليفربول السابق، الذي اتهم بالعنصرية، وتمت معاقبته بعدها.

وعادة ما تشهد مباريات ليفربول وإيفرتون حساسية كبيرة لما تحمله من أهمية كبيرة لمشجعي الفريقين، الذين ينتمي كلاهما لمدينة ليفربول.