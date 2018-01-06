وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن النادي الإنجليزي يسعى لضم الدولي الجزائري خلال شهر يناير الجاري، لخلافة فيليب كوتينيو الذي يقترب من الرحيل عن "أنفيلد" إلى برشلونة الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، كان مهتما بضم جناح موناكو توماس ليمار، إلا أنه صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي بسبب ارتفاع سعره، واستقر على محرز (26 عاما).

ولعب محرز، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016، دورا محوريا في تتويج ليستر سيتي الإعجازي بلقب الدوري في الموسم ذاته.