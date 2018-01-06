وأوردت وكالة أسوشيتد برس الجمعة اتهامات من 3 نساء عملن في صناعة الترفيه، تتضمن أن هاغيس أقدم على تقبيلهن عنوة، أو أنه أجبرهن على ممارسة أفعال جنسية، خلال الفترة بين 1996 و 2015. كما اتهمت واحدة من النساء الثلاث هاغيس باغتصابها، ولم يحدد التقرير أسماء النساء.

وقالت كريستين ليبيرا محامية هاغيس، كندي الجنسية، في بيان أرسلته إلى رويترز: "السيد هاغيس ينفي بشكل كامل هذه الادعاءات المجهولة".

وكان هاغيس قد رفع الشهر الماضي دعوى قضائية ضد امرأة رابعة عرفت في تقرير باسم هالي بريست، والتي اتهمته باغتصابها في 2013، أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك.

وفي هذه الدعوى نفى هاغيس هذا الادعاءات واتهم بريست بالابتزاز وبأنها طلبت 9 ملايين دولار مقابل عدم الإعلان عن مزاعمها.

وفاز هاغيس (64 عاما) بجائزتي أوسكار لأفضل سيناريو وأفضل فيلم في عام 2006 عن فيلم "كراش".