وأوضح وولف أن كتابه "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" خلص إلى أن ترامب ليس مؤهلا لتولي الرئاسة وأن هذه النتيجة أصبحت رأيا واسع الانتشار.

وأضاف أن ما ورد في كتابه يوضح للجميع أن ترامب "لا يستطيع أداء مهمته"، وهذا هو إطار الاعتقاد والإدراك الذي "سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء هذه الرئاسة".

من ناحيته، انتقد الرئيس الأميركي الكتاب وقال إنه حافل بالأكاذيب، وفق ما نقلت رويترز.

ويصور الكتاب الوضع في البيت الأبيض بالفوضوي، ويقول إن الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة في 2016 وأن مساعديه يسخرون من قدراته.