وأعلنت شرطة جامو وكشمير على تويتر عن انفجار عبوة ناسفة بدائية في سوبور مما أدى مقتل الشرطيين، وفق "فرانس برس".

وكان الشرطيون يقومون بدورية عندما انفجرت العبوة الناسفة في سوبور، على بعد نحو 50 كلم عن مدينة سريناغار كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير.

وقالت وسائل إعلام محلية أن القنبلة زرعها متمردون قرب متجر خلال إضراب دعا له الانفصاليون.

تصاعد أعمال العنف

تأتي الحادثة الأخيرة وسط تصاعد أعمال العنف في المنطقة المتنازع عليها، والتي تطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليها.

والأسبوع الماضي قتل أربعة جنود هنود في هجوم نفذه متمردون مسلحون اقتحموا معسكرا للقوات شبه العسكرية قرب سريناغار.

ويعد العام الماضي الأعنف في كشمير منذ عقود، إذ قتل فيه 206 مسلحا يشتبه بأنهم من الانفصاليين و57 مدنيا و78 عنصرا من قوات الأمن الهندية.