وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن قيمة الصفقة ستوزع بين 120 مليون يورو كبدل انتقال، و40 مليون يورو كحوافز ومكافآت، ما سيجعل من كوتينيو (25 عاما) ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

وأوردت الصحيفة أن "فيليبي كوتينيو سيصبح لاعبا في صفوف برشلونة في الأيام الخمسة المقبلة، إلا في حال انهارت المفاوضات بشأن التفاصيل النهائية"، مضيفة أن برشلونة "حصل الجمعة على اتفاق مبدئي من ليفربول بشأن القيمة النهائية للصفقة".

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ليفربول يطلب مبلغا يناهز 160 مليون يورو، على أن يتوزع بين قيمة انتقال وحوافز ومكافآت "سهلة" التحقيق.

وذكرت الصحيفة أن كوتينيو نفسه مستعد لدفع ما يصل إلى 15 مليون يورو لتسهيل الصفقة، التي كان يرغب في إنجازها الصيف الماضي.

ويتردد اسم كوتينيو وهذه الصفقة منذ أشهر، واكتسبت مع انطلاق موسم الانتقالات الشتوية الذي يستمر حتى نهاية يناير الحالي، زخما مضاعفا.

وحاول برشلونة مرارا الصيف الماضي ضم كوتينيو، في محاولة لتعويض انتقال مواطنه نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وغاب كوتينيو عن أول مباراتين لليفربول في عام 2018، مع تأكيد مدربه الألماني يورغن كلوب أنه مصاب، إلا أن تقارير إعلامية إنجليزية وإسبانية، أشارت إلى أن اللاعب أبلغ ناديه أنه غير راغب في اللعب معه بعد الآن، ويسعى لإتمام صفقة برشلونة في أسرع وقت.