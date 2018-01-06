وجرى توقيف جون فينابلز، في نوفمبر الماضي، على ذمة التحقيق، وسيحال إلى المحكمة قريبا بعدما وجهت التهمة إليه بشكل رسمي.

وورد في بيان للنيابة العامة أن "الرجل المعروف باسم جون فينابلز متهم بارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بصور إباحية لأطفال وسيُحال إلى المحكمة".

وكان جون فينابلز وشخص آخر يدعي روبرت تومسون، في العاشرة من العمر، حين خطفا طفلا في الثانية من العمر وعذّباه ثم قتلاه في ليفربول عام 1993.

وخلفت تلك القضية، وقتئذ، صدمة واسعة في بريطانيا، وفي عام 2001 استفادا من إطلاق سراح مشروط وحصل كل منهما على هوية جديدة تجنّبا لتعرّضهما لأي انتقام.

وفي عام 2010، حكم على جون بالسجن سنتين بعدما عثر بحوزته على صور إباحية لأطفال أيضا.