وفي الفيديو كان الشاب ينتحب متسولا مختطفيه أن يطلقوا سراحه، لكنهم لم يعيروه اهتماما وواصلوا إجراءات الزفاف.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الحادث وقع في ولاية بيهار الفقيرة شرقي الهند، حيث ينتشر موروث تقليدي تقوم فيه عائلات باختطاف رجال لتزوجيهم لبناتهن.

وبينما كان الشاب يبكي في الفيديو، كان الخاطفون يرددون: "نحن نحتفل فقط بمراسيم الزواج. ولماذا أنت قلق؟".

والشباب البالغ من العمر (29 عاما) يدعى فيندور كومار وهو مهندس من ولاية جهارخاند المجاورة.

وفي محاولة لتبرير فعل الخطف والإكراه، قال والدا الفتاة إنهما يأسا من محاولة العثور على زوج لها بسبب قلة الرجال في المنطقة التي يسكنون فيها، فيما سارع كومار إلى الاتصال بوسائل الإعلام الهندية لسرد قصته.

وقال إنه تعرض لكمين أثناء حضوره إحدى المناسبات الاجتماعية، حيث اختطفه 3 رجال مسلحين، وقال إنه أحدهم أشهر السلاح في وجهه طلب مني الزواج من ابنته.

ورغم أنه سارع إلى إبلاغ الشرطة بالحدث إلا أنها لم تتحرك ولم تساعده.