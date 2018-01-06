ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، قال والد ميسي: "إذا استقلت كتالونيا فإن ميسي سيبقى في حال واصل برشلونة اللعب في دوري كبير".

وأضاف: "كل ما يتم الحديث عنه ليس صحيحا (...) ليو لديه التزام بالبقاء في برشلونة"، وذلك ردا على ربط فكرة فسخ تعاقد اللاعب الأرجنتيني بمجرد استقلال كتالونيا فقط.

وأوضح أن ميسي اشترط تواجد البارسا في بطولة دوري قوية، وليس التنافس في بطولة تقتصر على أندية الإقليم فقط.

وذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن النجم الأرجنتيني وضع شرطا في عقده الجديد مع برشلونة، ما يسمح له بالرحيل عن برشلونة حال استقلال كتالونيا.