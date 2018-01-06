وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فإن أسماك القرش النافقة كانت متجمدة إلى درجة لم يستطع معها الخبراء أن يجروا بحوثهم.

وتنتمي الأسماك النافقة إلى فصيلة "القرش الدراس"، وهي من جنس الذكور، وتم العثور عليها في شواطئ بمنطقة "كاب كود".

وسبق للسلطات أن أكدت العثور على عدد من أسماك قرش متجمدة، في ديسمبر الماضي، تزامنا مع تقلب كبير في حال الطقس.

ويعد القرش الدراس أحد أسماك القرش المنعزلة، ويتنفس على غرار الدلافين، ويمكن رصده بسهولة خلال فترة الصيف بشواطئ "كاب كود".

ويهاجر القرش الدراس، بشكل معتاد، إلى المياه الأكثر دفئا في الجنوب، وتتعرض لخطر كبير حين تهبط الحرارة إلى ما دون 6.7 درجات مئوية.

وبحسب ما أوضحته الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن درجة الحرارة نزلت إلى ما دون 2.6 مئوية في الشواطئ، التي نفقت بها أسماك القرش.