وأكد ماتيس أن ما كشفته المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن الشهر الماضي عن الأسلحة الإيرانية يثبت تورط طهران في إرسال الأسلحة الباليستية والمتفجرات إلى اليمن.

وأضاف أن الإدارة الأميركية على علم بما تفعله إيران في دول المنطقة، مشددا على أن الشعب الإيراني لا يقبل بتصدير الإرهاب إلى دول الجوار.

من جانب آخر، دعا أعضاء في مجلس الأمن السلطات الايرانية إلى ضرورة احترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم، وذلك خلال جلسة طارئة في المجلس لبحث المظاهرات في إيران.

وأشارت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، نيكي هيلي، إلى أن العالم لن يقف متفرجا على ما يحصل هناك.