وقال الملازم في شرطة مطار أنكوريدج، جوش جاماش، في تصريح هاتفي: "تلقينا تقريرا عن قيام أحد الركاب بنشر برازه في المراحيض".

وجرى اقتياد الرجل (22 عاما) ويحمل جواز سفر فيتناميا، كما أنه مقيم بالولايات المتحدة، إلى خارج الطائرة وهو مكبل اليدين، ليل الخميس، والتقته سلطات إنفاذ القانون فى صالة الوصول بالمطار.

وعقب استجوابه من قبل السلطات عبر مترجم، نقل إلى مستشفى أنكوريج لإجراء تقييم عقلي له، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح جامش أن الرجل لم يوجه تهديدات ولم يحاول الدخول في صدام مع طاقم الطائرة، ولذلك لم توجه له أي اتهامات.

وأوردت شركة "يونايتد إيرلاينز" المملوكة من قبل شركة يونايتدكونتنينتال، أن 245 شخصا كانوا على متن الطائرة وأنها وفرت أماكن إقامة فندقية لزبائنها.