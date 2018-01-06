والتقى تيفيز، الذي سيكمل عامه 34 في الشهر المقبل، مع مدرب بوكا، جويرمو باروس سكيلوتو، ومباشرة بدأ استعدادته للموسم الجديد في مجمع لوس كارداليس.

وقال النادي الأرجنتيني: "تيفيز عاد لبيته.. اليوم انضم لفريق المدرب جويرمو في مجمع كارداليس وهو يتدرب حاليا مع زملائه في الفريق".

ولم يكشف بوكا عن أي تفاصيل تتعلق بالتعاقد مع اللاعب المخضرم، كما لم يوضح إن كان النادي الصيني حصل على أي أموال في إطار الصفقة.

وكان تيفيز، الذي خاض 76 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، بدأ مسيرته في بوكا المنتمي لعاصمة بلاده ما بين 2001 و2004 قبل أن ينضم إلى كورنثيانز البرازيلي ووست هام يونايتد الإنجليزي ثم مانشستر يونايتد وجاره سيتي.

كما سبق له الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في عامي 2014 و2015 قبل العودة ولفترة قصيرة إلى بوكا.

وانضم تيفيز إلى شينهوا الصيني في يناير 2017، ورغم أنه فاز معه بكأس الاتحاد الصيني في العام الماضي فإنه لم يتأقلم على ما يبدو مع الأجواء في الصين.