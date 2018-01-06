وقالت متحدثة باسم قصر بكنجهام إن "الملكة وأعضاء العائلة الملكية سعدوا جدا بسماع هذه الأنباء".

وكانت زارا المتزوجة من القائد السابق لاتحاد الرجبي الانجليزي، مايك تيندال، قد وضعت أول طفل للزوجين ميا جريس في يناير 2014، لكنها فقدت طفلا سابقا في عام 2016.

ولدى الملكة حاليا 5 من أبناء الأحفاد ولكن الحفيد الأمير وليام وزوجته كيت، المعروفين رسميا باسم دوق ودوقة كمبردج، يتوقعان طفلهما الثالث في أبريل المقبل.

ولم يفصح عن موعد ولادة الطفل الجديد، وسيكون ترتيب طفلهما الثاني إما 18 أو 19 في تسلسل الجلوس على العرش اعتمادا على موعد ولادة طفل كمبردج.

وكانت زارا (36 عاما) وهي ابنة آن وهي الابنة الوحيدة للملكة قد فازت بالميدالية الفضية في الفروسية بدورة الألعاب الاولمبية في لندن في عام 2012، بينما كان زوجها البالغ من العمر 39 عاما ضمن فريق إنجلترا، الذي فاز بكأس العالم للرجبي في عام 2003.