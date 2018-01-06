وذكرت الوكالة أن ممثل كوريا الشمالية لدى اللجنة الأولمبية الدولية، تشانغ أونغ، قد أعطى هذا التصريح المقتضب للصحفيين خلال تواجده في مطار بكين الدولي.

وذكرت كيودو أن تشانغ توقف في بكين في طريقه على الأرجح إلى سويسرا، حيث مقر اللجنة الأولمبية.

ونقلت عن مصادر لم تذكر هويتها أن الرحلة قد تكون تهدف إلى عقد اجتماع مع اللجة لمناقشة إمكانية مشاركة بيونغيانغ في دورة الألعاب الأولمبية، التي تنظم في بيونغ تشانغ بين 9 و25 يناير.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أعلن، الاثنين، استعداد بلاده لإرسال وفد إلى جارتها الجنوبية للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وقال كيم في رسالته إلى الشعب الكوري الشمالي لمناسبة العام الجديد: "آمل بصدق أن يقام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي بشكل ناجح".

وأضاف: "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات المطلوبة، بما فيها إرسال وفدنا لهذا الغرض (...) على سلطات الشمال والجنوب أن تلتقي في المستقبل القريب".

وردا على هذا الموقف الذي "رحب به" القصر الرئاسي الكوري الجنوبي، عرضت سول، الثلاثاء، على بيونغيانغ إجراء مفاوضات على مستوى رفيع في التاسع من يناير.