وذكرت هيئة الارصاد الجوية الوطنية أن مزيجا من الرياح السريعة والهواء القطبي يمكن أن يتسببا في "أجواء باردة بشكل خطير" في منطقة تمتد من ولاية مين في الشمال إلى ولاية ساوث كارولينا.

ومن المتوقع ان تنخفض درجة الحرارة في بوسطن، السبت، لتصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، إلا أن تأثير الرياح الباردة يجعل درجات الحرارة تبدو وكأنها 28 درجة تحت الصفر .

ومن المتوقع أيضا أن تشهد نيويورك وواشنطن درجات حرارة أقل من سالب 10.

ويأتي الطقس شديد البرودة بعد العواصف الثلجية والرياح عالية السرعة، التي ضربت الساحل الشرقي كجزء مما يسمى بـ"إعصار القنابل" الذي ضرب المنطقة، الخميس.