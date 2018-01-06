وحسب رويترز، قال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة بعد محادثات مع مسؤولين تجاريين كوريين جنوبيين في واشنطن يوم الجمعة "أمامنا عمل كثير يتعين إنجازه للتوصل لاتفاق يخدم المصالح الاقتصادية للشعب الأمريكي".

وأضاف لايتهايزر في بيان‭ ‬"أهدافنا واضحة وهي ضرورة أن نحقق تجارة عادلة ومتبادلة بين بلدينا. سنمضى قدما للأمام بأسرع ما يمكن لتحقيق هذا الهدف". وقال البيان "اتفق الجانبان على المتابعة لمناقشة موعد الاجتماع المقبل في المستقبل القريب جدا".

ومنذ توليه الرئاسة في 2017 سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من المحادثات بشأن التوصل لاتفاق تجاري يضم 14 دولة بين آسيا والمحيط الهادي وبدأ محادثات للتوصل لاتفاق جديد لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وبادر بمراجعة الاتفاقية المبرمة مع كوريا عام 2012.

وتبنت الولايات المتحدة موقفا متشددا في محادثات نافتا التي توقفت على ما يبدو في الوقت الذي لم يكن تبقى فيه سوى جولتي مفاوضات فقط قائلا إن تقديم تنازلات هو السبيل الوحيد أمام كندا والمكسيك للإبقاء على الاتفاقية.