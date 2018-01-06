تقدم إنترناسيونالي بعد 55 دقيقة عبر هدافه ماورو إيكاردي، الذي هز الشباك للمرة 18 في الدوري هذا الموسم، لكن سيميوني ابن مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني خطف نقطة مستحقة لفيورنتينا في الدقيقة 90.

واستمر إنترناسيونالي صاحب المركز الثالث في موقعه برصيد 42 نقطة متأخرا بـ6 نقاط عن نابولي المتصدر وبـ5 عن يوفنتوس الثاني بعدما مدد سلسلة مبارياته دون انتصار في الدوري إلى 5 مباريات.

ويستضيف نابولي منافسه فيرونا المتعثر، السبت، بينما يقابل يوفنتوس فريق كالياري.

وأقر لوتشيانو سباليتي مدرب إنترناسيونالي بأن فيورنتينا استحق الخروج بنقطة، لكنه أبدى غضبه في مقابلة عقب المباراة ردا على سؤال إذا كان الفريق يحتاج إلى تعزيز صفوفه.

وقال: "لن أقول شيئا لأني الشخص الوحيد الذي يتعين أن يذهب إلى غرفة الملابس ويبلغ اللاعبين بأنهم ليسوا في حالة جيدة".

وتابع: "الأمر واضح للجميع. نحن في حاجة إلى قلب دفاع. الجميع يعلم ذلك منذ بداية الموسم.. حتى أمي تعرف ذلك".

وفي مباراة أخرى، ألغي هدف لكييفو بعد مراجعة الفيديو ليتعادل 1-1 على أرضه مع أودينيزي.