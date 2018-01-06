وارتقى اللاعب الهولندي، الذي انتقل إلى ليفربول الأسبوع الماضي من ساوثامبتون في صفقة قياسية عالمية للتعاقد مع مدافع بلغت 75 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار)، عاليا ليقابل ركلة ركنية نفذها أليكس أوكسليد تشامبرلين ويضعها في الشباك في الدقيقة 84 في قمة مرسيسايد.

وبدا الإحباط على ليفربول عندما استقبل هدفا عبر جيلفيسي جوردسون عادل به إيفرتون النتيجة في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة رائعة من فريق المدرب سام ألاردايس.

وكان الفريق صاحب الضيافة تقدم في الدقيقة 35 من ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بعد مخالفة ضد آدم لالانا في المنطقة.