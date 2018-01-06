وأضافت أن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها بالتصادم الذي وقع بين طائرتين من شركة صن وينغ أيرلاينز ووست غيت أيرلاينز في الساعة 6.19 مساء (2319 بتوقيت غرينتش).

بينما ذكرت شركة وست غيت أيرلاينز، التي مقرها مدينة كالغاري الكندية، إن لديها تقارير غير مؤكدة عن وقوع "إصابات طفيفة" في الحادث، ولكن كل الركاب البالغ عددهم 168 شخصا، والطاقم المؤلف من 6 أفراد على متن الطائرة بخير .

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، وصلت للتو إلى تورنتو، قادمة من منتجع كانكون المكسيكي، وتنتظر التحرك إلى البوابة عند وقوع التصادم.

وقالت شركة صن وينغ إنه لم يكن على متن طائرتها أي ركاب أو أفراد طاقم وقت وقوع التصادم، وإنه كان يجري سحبها.