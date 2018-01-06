وأضاف الاتحاد أن سعر الرغيف قفز من نصف جنيه سوداني ِإلى جنيه بعد صعود أسعار طحين القمح.

ودعا أكبر حزب معارض في البلاد إلى احتجاجات سلمية ضد الميزانية الجديدة، وتجمعت حشود خارج مخابز في الخرطوم للتعبير عن إحباطها من الخطوة التي اتخذتها الحكومة.

وقالت فاطمة أحمد، وهي ربة بيت، بينما كانت تشتري الخبز "الأسعار الجديدة ستجعلنا نتضور جوعا". وأضافت قائلة "الحكومة غير مهتمة بنا. أحوالنا قاسية... لا يمكننا احتمال المزيد".

وبدأت الحكومة السودانية سلسلة إصلاحات اقتصادية تماشيا مع توصيات من صندوق النقد الدولي تهدف إلى إقالة اقتصاد البلاد المنهك من عثرته.

وقال مجدي حسن ياسين وزير الدولة بوزارة المالية لرويترز، أواخرالشهر الماضي إن المنافسة بين الشركات المستوردة للقمح ستمنع مثل هذه الزيادة في الأسعار. وأضاف أن الحكومة ستشتري القمح المنتج محليا "بأسعار تشجيعية".

وفي أول أيام العام الجديد خفض السودان قيمة عملته في سعرالصرف الرسمي إلى 18 جنيها مقابل الدولار من 6.7 جنيه.