واستخدمت في المواجهات أسلحة خفيفة ومتوسطة، حسب المصادر.

وكانت مصادر ميدانية عسكرية في اليمن، كشفت الخميس، عن انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية على جبهة الساحل الغربي بموازاة استمرار تقدم الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي.

وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن معارك الخميس أسفرت عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى من عناصر الميليشيات المتمردة.