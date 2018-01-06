وتألق لينجارد، الذي سجل هدفين رائعين في التعادل 2-2 مع بيرنلي بالدوري وأعقبه بهدف آخر في الفوز 2-صفر على ملعب إيفرتون، مجددا وأرسل تسديدة مباشرة من مسافة 18 مترا سكنت الشباك في الدقيقة 83.

ورد القائم محاولة من لينجارد قبلها بعدة دقائق في وقت كانديربي كاونتي يعتقد أنه في طريقه لفرض مباراة إعادة على منافسه الذي أهدر سلسلة من الفرص.

ورد إطار المرمى فرصة لماركوس راشفورد بينما تألق سكوت كارسون حارس الضيوف في الذود عن مرماه.

وضاعف لوكاكو، العائد من الإصابة وشارك بدلا من هنريخ مخيتاريان بين الشوطين، النتيجة عندما تجاوزت تسديدته من مدى قريب كارسون في الوقت الذي لجأ فيه ديربي كاونتي للهجوم لإدراك التعادل.