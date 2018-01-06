وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال الوزير الروضان الذي يتولى كذلك منصب نائب رئيس اللجنة العليا التنفيذية للإعداد والتحضير للبطولة في تصريح صحفي، إن الإصابات التي نجمت عن الحادث "طفيفة" مؤكدا أن جميع المصابين الذين يبلغ عددهم نحو 40 شخصا "بخير".

وأضاف أن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح يشرف شخصيا على علاج المصابين، مشيرا إلى أن جميعهم نقلوا إلى إلى ثلاثة مستشفيات ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة ومعالجة إصاباتهم بأقصى سرعة.

وكشف الروضان عن أن دولة الكويت ستوفر تذاكر سفر وسكنا لمن فاتهم مواعيد إقلاع الطائرات المغادرة من المشجعين.

وذكر أن الأسباب الأولية لسقوط الحاجز الزجاجي تعود إلى تدافع الجمهور العماني مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ سلطنة عمان.

وكان المنتخب العماني توج في وقت سابق الجمعة بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ23 إثر فوزه على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي استضافها استاد جابر الدولي.