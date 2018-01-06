ووفقا للموقع قال الدبلوماسيون، إن التمويل، الذي يشكل ثلث التبرع السنوي الأميركي للوكالة، كان من المفترض تسليمه بحلول الأول من يناير، لكن تم تجميده لحين انتهاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.

وكان ترامب هدد في تغريدات على تويتر، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قد توقف المساعدات للفلسطينيين، متهما إياهم بأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات السلام" مع إسرائيل، وسارعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الرد بأنها لن تخضع لما تصفه بالابتزاز.

وفي وقت لاحق أوضحت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكلي هايلي: "سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

والولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، وقدمت تعهدات بنحو 370 مليون دولار حتى 2016، وفقا للموقع الإلكتروني للوكالة.