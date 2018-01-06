واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء بداعي لمس أحد مدافعي أرسنال الكرة بيده في الدقيقة 89، ليدرك ويست بروميتش التعادل عبر جاي رودريغيز، مما أثار غضب فينغر.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن فينغر استخدم لغة غير لائقة وتصرف بشكل يتعارض مع اللوائح مع حكام المباراة في غرفتهم عقب المباراة.

وأوضح الاتحاد في بيان: "بعد جلسة استماع للجنة تحقيق مستقلة اليوم، أقر مدرب أرسنال بأن لغته وتصرفاته كانت عدائية وغير لائقة وشككت في نزاهة حكم المباراة".

وكان المدرب الفرنسي قد عوقب بالإيقاف أربع مباريات لإساءة التصرف في يناير العام الماضي لدفع الحكم الرابع خلال فوز أرسنال 2-1 على بيرنلي.

وسيغيب فينغر عن مواجهة أرسنال ونوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الانجليزي الأحد، وكذلك عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام تشيلسي في 10 يناير، ومواجهة بورنموث في الدوري الممتاز في 14 يناير.